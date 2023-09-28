Осенний маникюр 2023\2024: самые модные цвета и трендовые оттенки

Осенние маникюры отличаются от летних. На смену ярким и теплым оттенкам лаков приходят более пастельные и густые. Дизайн ногтей отличается большей сдержанностью.

Основная тенденция маникюра остается неизменной на протяжении нескольких лет. Она — в естественности.

Нейл-мастера советуют присматриваться к оттенкам, которые доминируют в этот период времени, и выбирать именно их для покрытия ногтей.

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