Добавляем соду в шампунь: волосы объемные у корней, реже моем

Сода. Фото: соцсети

Дешевенькое средство помогает в уходе.

В советское время женщины нередко добавляли соду в шампунь. Это не только экономило дорогое и тогда дефицитное средство, но и помогало им достигать определенных эффектов.

Сейчас женщины стали вспоминать хитрости женщин времен из СССР все чаще, оценив былую мудрость.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Сода, введенная в состав шампуня, подсушивает немного волосы и делает воду мягче. Из-за этого ваши локоны будут меньше жирниться.

Также сода — это своеобразный пилинг, отшелушивая роговицы с кожи, вы стимулируете рост волос, также появляется пышность.

Источник: дзен-канал: health & beauty.

Читайте также