Добавляем соду в шампунь: волосы объемные у корней, реже моем

В советское время женщины нередко добавляли соду в шампунь. Это не только экономило дорогое и тогда дефицитное средство, но и помогало им достигать определенных эффектов.

Сейчас женщины стали вспоминать хитрости женщин времен из СССР все чаще, оценив былую мудрость.