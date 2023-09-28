Добавляем соду в шампунь: волосы объемные у корней, реже моем

В советское время женщины нередко добавляли соду в шампунь. Это не только экономило дорогое и тогда дефицитное средство, но и помогало им достигать определенных эффектов.
Сейчас женщины стали вспоминать хитрости женщин времен из СССР все чаще, оценив былую мудрость.
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Сода, введенная в состав шампуня, подсушивает немного волосы и делает воду мягче. Из-за этого ваши локоны будут меньше жирниться.
Также сода — это своеобразный пилинг, отшелушивая роговицы с кожи, вы стимулируете рост волос, также появляется пышность.
Источник: дзен-канал: health & beauty.