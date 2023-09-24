Какая прическа станет главным трендом осени в 2023 году — омолаживает на 100% женщин 40+ (фото внутри)

Эксперты в бьюти-сфере назвали самую модную стрижку осени в 2023 году. Эта прическа будет на пике популярности. Все модницы должны быть в курсе. Эта прическа подходит для любого типа и длины. Ее отличает женственность и элегантность. И это стрижка под названием «лисья».
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В моду возвращается прическа, которая уже была в топе несколько лет назад. Особенности этой стрижки в каскаде. Перепады длин у стрижки-лисы очень заметные.
«Отличительная черта стрижки — обрамляющие лицо пряди. Их длина может варьироваться в зависимости от предпочтений. Самый короткий «слой» может доходить до уровня подбородка, а может — представлять собой удлиненную челку-шторку, уложенную в две стороны», - добавили бьюти-стилисты.
Эта стрижка станет самой модной. Фото: freepik.com/valuavitaly
Эта прическа идеально подходит для тонких волос. С помощью этой стрижки можно придать укладке объем и воздушность. Густым локонам она подойдет ничуть не хуже, так как обеспечит им легкость.
По материалам thesymbol.ru