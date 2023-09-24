Волосы, грязь и себум смоет без следа: замочили расчески в растворе и они как новые

Расчески требуют обязательного ухода, иначе они будут пачкать волосы. Но как чистить их правильно? Все зависит от материала, из которого сделана вещь.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Для деревянных изделий отлично подойдет спирт. Нанесите горючее на ватный тампон и пройдитесь по всем зубчикам: обеспечена не только чистота, но и дезинфекция.