Волосы, грязь и себум смоет без следа: замочили расчески в растворе и они как новые

Расчески требуют обязательного ухода, иначе они будут пачкать волосы. Но как чистить их правильно? Все зависит от материала, из которого сделана вещь.
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Для деревянных изделий отлично подойдет спирт. Нанесите горючее на ватный тампон и пройдитесь по всем зубчикам: обеспечена не только чистота, но и дезинфекция.
Массажные расчески блестяще очистит обычная пена для бритья. Распределите пену, оставьте на 15 минут, после чего смойте.
В случае с остальными можно прибегнуть к народному средству. В литр горячей воды добавьте 1 ст.л. 9% уксуса и 2 ч.л. пищевой соды. Смешайте ингредиенты и опустите расчески на 15-20 минут. Останется лишь сполоснуть предметы и дать им высохнуть.
По материалам портала «Городовой»