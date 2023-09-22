Пять оттенков, которые полностью перекроют седину — эффективно работают на женщинах 40+

С помощью правильно подобранного цвета волос можно мгновенно омолодиться, сбросив как минимум лет 10-15. Результат на лицо — свежесть, четкость линий, смягчение морщин и заурядной паутинки под глазами.
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Многие женщины возраста 40+ предпочитают отращивать свои волосы, не маскируя первые серебристые нити в волосах. Но есть и те, кто тщательно закрашивает седину. Для этого лучше всего подойдут 5 оттенков, которые полностью перекроют пробившиеся нити.
- карамельный блонд;
- белый блонд;
- мягкий блонд;
- лавандовый серый;
- темно-пепельно-серый.
По материалам marieclaire.ru