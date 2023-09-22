«Для меня это мужественно»: Хайди Клум одобрила лишний вес у мужчин

В очередном интервью 50-летняя супермодель Хайди Клум рассказала, что обожает ходить дома голой. Настолько, что ее дети специально предупреждают моложавую маму о своем намерении позвать в гости друзей. Но если посторонних в доме нет, а на улице светит солнце, женщина обязательно отправится загорать обнаженной.

«Мне просто не нравятся линии загара, потому что я ношу очень много разных нарядов. Я не хочу, чтобы лямки соседствовали с линиями загара. Это стратегически важно», — рассказала модель журналу People.

Она также поделилась мнением, что ее муж-музыкант Том Каулитц лучше всего выглядит обнаженным, хоть и считает себя «пухловатым» для того, чтобы раздеваться.

«Честно говоря, мне нравится, когда он немного пухлый. Мне 50. Я не хочу, чтобы он в свои 34 был на кубиках. Мне не нужен человек, который целый день беспокоится о своих мышцах. Для меня это мужественно, когда есть что-то… Лишнее», — призналась Хайди.

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Напомним, супруг модели значительно младше нее, но вряд ли он жалеет о своем выборе. Когда по дому ходит такая красотка да еще и обнаженная…