Простые хитрости: делайте только такие прически — скроют все недостатки лица

По словам эксперта, чтобы высокий лоб смотрелся гармонично или чтобы визуальную удлинить шею, стоит сделать прическу с объемом в области верхней части головы. К примеру, высокий пучок, плетения или дополнительный объем могут создать визуальный баланс, привлекая взгляд вверх и вдоль шеи, дала совет эксперт.

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Она также отметила, что объем у корней помогает скрыть второй подбородок и визуально удлинить лицо. Но тут важно помнить, что длина волос должна быть ниже линии челюсти.