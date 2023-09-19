Простые хитрости: делайте только такие прически — скроют все недостатки лица

Зачастую прическа может изменить внешность человека. Поэтому важно правильно подбирать стрижку и цвет волос. Укладка тоже может превратить девушку в красавицу. Визажист, бровист и мастер по прическам Ольга Горбунова рассказала, какие прически стоит выбрать, чтобы с их помощью скрыть недостатки во внешности, например высокий лоб или двойной подбородок.
По словам эксперта, чтобы высокий лоб смотрелся гармонично или чтобы визуальную удлинить шею, стоит сделать прическу с объемом в области верхней части головы. К примеру, высокий пучок, плетения или дополнительный объем могут создать визуальный баланс, привлекая взгляд вверх и вдоль шеи, дала совет эксперт.
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Она также отметила, что объем у корней помогает скрыть второй подбородок и визуально удлинить лицо. Но тут важно помнить, что длина волос должна быть ниже линии челюсти.
«Если вы хотите скрыть высокий лоб, выберите прическу с челкой или волосами, опускающимися на лоб. Это создаст тень и уменьшит визуальный объем лба, что также будет способствовать удлинению шеи. Выбирайте челки – шторки, ассиметричные и легкие челки. Асимметричные стрижки могут уравновесить форму лица, а также создать интересные линии вокруг шеи, придавая ей визуальную длину», — сказала Горбунова, пишет портал «А теперь внимание!».