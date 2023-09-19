Самые стойкие женские духи: один пшик, а шлейф держится на теле 24 часа — даже пот не перебьет

Эксперты «МаркиКачества» назвали лучшие женские духи с долгим послевкусием — держатся на теле до 24 часов, их не перебьет даже запах пота. Качество отменное — в подтверждение долгоиграющий шлейф.

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В рейтинге лучших женских стойких ароматов по версии «МаркиКачества» оказался цветочный парфюм Estée Lauder Private Collection Tuberose Gardenia — его также называют любимцем коллекционеров. С одного пшика можно услышать нотки жасмина и апельсина. Держится на коже 9 часов.

На втором месте парфюм Yves Saint Laurent Cinema. В его роскошном букете ваниль, мускус, амбра и клементин. Его нотки слышны более суток — очень стойкий аромат.

В тройке лидеров парфюм Cacharel LouLou. Эти духи чаруют нотками цитрусов, ладана, ванили и сливы.

По материалам vnimanie.pro