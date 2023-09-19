Какие корейские шампуни признаны лучшими: спасут даже «убитые» сожженные волосы

Уход за волосами отнимает много сил и времени. Ни у каждой женщины есть возможность позволить себе салонный уход. Однако поход к парикмахеру вполне можно заменить уходовыми процедурами на дому.

Эксперты «МаркиКачества» в ходе независимого исследования составили свой рейтинг лучших корейских шампуней для разных типов волос.

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Золото рейтинга досталось шампуню DAENG GI MEO RI JIN GI. Этот продукт заслужил высокий балл от экспертов благодаря восстановительной формуле. Активные компоненты продукта «лечат» волосы и питают кожу головы. Уменьшается выпадение волос, активизируется их рост.

Серебро у шампуня Farmstay Black Garlic Nourishing Shampoo. В его составе есть важный компонент — экстракт черного чеснока. Волосы после мытья будут блестящими и гладкими.

Бронза у шампуня Mise En Scene Scalp Care Shampoo Fresh & Mild. Этот продукт подходит для чувствительной кожи головы и ослабленных локонов. Мягко очищает и придает волосам ухоженный вид.

По материалам vnimanie.pro