Названа самая модная форма ногтей осени-2023: идеально подходит для любой длины — смотрите фото

Фото: freepik.com/javi_indy

Отличная основа для любых рисунков.

Модные тенденции в сфере ногтевого дизайна опять изменились. Поклонницам острого и мягкого квадрата придется нелегко. Ведь на смену этой форме ногтей пришел классический овал.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Овальные ноготки находятся на пике популярности. Воспринимайте это как отличный повод попробовать что-то новое. К тому же у данной формы есть весомые преимущества. 

Овальная форма ногтей. Фото: freepik.com/freepik

Во-первых, она является отличной основой для любого дизайна: можно фантазировать до бесконечности.

Во-вторых, на овальных ногтях реже появляются сколы. А это значит, что такой маникюр будет дольше выглядеть опрятно.

И самый главный плюс. Овал одинаково хорошо смотрится на длинных и коротких ногтях. Поэтому он и полюбился многим модницам.

Источник: thevoicemag.ru

Читайте также