Названа самая модная форма ногтей осени-2023: идеально подходит для любой длины — смотрите фото

Модные тенденции в сфере ногтевого дизайна опять изменились. Поклонницам острого и мягкого квадрата придется нелегко. Ведь на смену этой форме ногтей пришел классический овал.
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Овальные ноготки находятся на пике популярности. Воспринимайте это как отличный повод попробовать что-то новое. К тому же у данной формы есть весомые преимущества.
Овальная форма ногтей. Фото: freepik.com/freepik
Во-первых, она является отличной основой для любого дизайна: можно фантазировать до бесконечности.
Во-вторых, на овальных ногтях реже появляются сколы. А это значит, что такой маникюр будет дольше выглядеть опрятно.
И самый главный плюс. Овал одинаково хорошо смотрится на длинных и коротких ногтях. Поэтому он и полюбился многим модницам.
Источник: thevoicemag.ru