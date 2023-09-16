Названа самая модная форма ногтей осени-2023: идеально подходит для любой длины — смотрите фото

Модные тенденции в сфере ногтевого дизайна опять изменились. Поклонницам острого и мягкого квадрата придется нелегко. Ведь на смену этой форме ногтей пришел классический овал.

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Овальные ноготки находятся на пике популярности. Воспринимайте это как отличный повод попробовать что-то новое. К тому же у данной формы есть весомые преимущества.