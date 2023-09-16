Сразу превратит в селянку: откажитесь от этого маникюра — безвкусный и устаревший

По словам специалистов, уже стали не актуальными видами маникюра: стемпинг или дизайн со стразами и наклейками.

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Также крайне устаревшим называют классический «французский маникюр». Он словно уже пахнет нафталином. Но тем, что обожает френчу предложили альтернативу — актуальный нюдовый маникюр.

Еще одним моветоном считают кружева на ногтях. Раньше он был в моде несколько десятков лет назад, а также его часто выбирали невесты. Но теперь считается, что женщину с чувством стиля такой маникюр не сделают, пишет портал «Стерлеград».