Как продлить стойкость краски для волос: будет держаться в два раза дольше обычного

На седых волосах краска держится гораздо хуже. Поэтому приходится обновлять цвет не реже одного или двух раз в месяц. А на это, как вы понимаете, нужно дополнительное время и немалые средства.

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Многие модницы думают, что проблема кроется в некачественном пигменте или в низкой квалификации специалиста. Но это не так. На самом деле причина в том, что большинство женщин игнорирует рекомендации по уходу за шевелюрой.

Запомните раз и навсегда: пигмент быстро покинет волосы, если мыть голову слишком горячей водой. Это правило касается не только обладательниц седых локонов, а всех, кто окрашивает волосы.

Второй важный момент — уход. Колорист Татьяна Лисина рекомендует приобрести специальные маски для поддержания цвета. Если использовать их на регулярной основе, краска будет держаться в разы дольше обычного.

Источник: gorodovoy.ru