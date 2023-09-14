Омолодит на десять лет: эта стрижка всегда освежает и стирает возраст — подойдет любой женщине

«Очень часто для того, чтобы выглядеть стильно, молодо и привлекательно, мы рекомендуем стрижки на основе боб-каре. Их варианты могут выгодно подчеркнуть индивидуальные черты и скрыть недостатки!», – отметил Матреничев.

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Он добавил, что такие стрижки каре не выходят из моды. Их также можно делать с челкой или без нее. А большим плюсом такой прически является легкая укладки. Более того, волосы красиво отрастают.

Стилист-имиджмейкер подчеркнул, что такая «вечная» стрижка идеально подойдет тем, кто хочет освежить свой образ, пишет портал «А теперь внимание!».