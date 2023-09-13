Эффектно и красиво: эти три стрижки точно стоит сделать — настоящий писк моды

В тренде лесенка, которую также называют ступенчатая стрижка «как у Рэйчел» — многослойная прическа, которая выглядит объемно. По словам эксперта, она идеально подойдет для очень густых волос. Если сделать такую стрижку, то волосы будет намного проще укладывать.

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А вот пикси стала особенно популярна уже в 90-е. И с тех времен она остается актуальной. А все потому что, что она удобная и выглядит эффектно. Эта стрижка подойдет большинству женщин.

Челка-шторка также остается писком моды. Звезды стали носить ее еще с шестидесятых. Она наиболее выгодно смотрится с длинными волосами и каре, сообщает PeopleTalk.