Лучшее окрашивание для седых волос: отлично маскирует серебристые пряди и отросшие корни не видно

Устали красить отросшие волосы каждые 3 недели? Тогда этот совет для вас. Парикмахер Людмила Евдокимова рассказала о том, какой вид окрашивания поможет забыть о проблеме на долгое время.

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Специалист советует присмотреться к светлому мелированию и технике эйртач. Окрашивание в этих стилях смотрится дорого и элегантно.

Кроме того, плавные переходы цвета отвлекают внимание от отросших корней. Поэтому их можно подкрашивать в два раза реже обычного.

Но помните: что моложе всего вы выглядите в своем цветотипе. Если светлые оттенки вам не к лицу, не стоит перекрашиваться в блондинку только из-за отросших корней.

Источник: gorodovoy.ru