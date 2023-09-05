Для седых волос просто идеально: делайте только такое окрашивание — мгновенно омолодитесь на 10 лет

Так можно смело обратить внимание на дымчато-лавандовый цвет волос. Он подойдет для тех, кто готов к экспериментам. Огромный плюс этого цвета в том, что поседевшие корни не нужно будет подкрашивать каждые две недели. Они будут выглядеть естественно и гармонично с остальными волосами.

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Еще один идеальный вариант для дам с сединой — мелирование. Современный вариант окрашивания балаяж тоже подойдет. Очень красиво выглядит, если сделать мелирование на блонд и на шоколадные оттенки. Седину можно также не прятать, а сделать изюминкой, подчеркнув с помощью мелирования, где посветлевшие волосы сочетаются с темными локонами, пишет Tips and Tricks.