Эта форма ногтей стала главным трендом осени-2023: все модницы носят такую — фото маникюра

Осень-2023 богата на сюрпризы. В сфере дизайна ногтей произошли большие перемены. Классический квадрат сместился на второй план. А на смену ему пришел загадочный овал. Теперь овальная форма ногтей считается самой модной.
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Овальная форма ногтей. Фото: freepik.com/freepik
И это неудивительно. Ведь у овала есть неоспоримые преимущества. Во-первых, такой маникюр можно дольше носить. Так как маленькие сколы можно незаметно поправить. Во-вторых, мягкая форма отлично сочетается с любым дизайном. И самое главное — овал великолепно смотрится даже на коротких ногтях. Спешите попробовать новинку!
Источник: thevoicemag.ru