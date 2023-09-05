Эта форма ногтей стала главным трендом осени-2023: все модницы носят такую — фото маникюра

И это неудивительно. Ведь у овала есть неоспоримые преимущества. Во-первых, такой маникюр можно дольше носить. Так как маленькие сколы можно незаметно поправить. Во-вторых, мягкая форма отлично сочетается с любым дизайном. И самое главное — овал великолепно смотрится даже на коротких ногтях. Спешите попробовать новинку!

Источник: thevoicemag.ru