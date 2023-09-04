Бикси — самая модная стрижка 2023 года: омолаживает мгновенно, работает на женщинах 50+

Эксперты в бьюти-сфере назвали самую модную стрижку 2023 года — удлиненная бикси. Эта прическа создана для женщин возраста 50+, которые с особой тщательностью следят за своей внешностью и имиджем. Такая стрижка станет отличной альтернативой слишком короткой прическе пикси.

Стрижка бикси с омолаживающим эффектом превосходно смотрится на женщинах старшего возраста. Она подходит и для молодых девушек.

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