Назван самый модный маникюр в сентябре — все захотят такие же ногти: топовый цвет

Эксперты в бьюти-сфере назвали самые модные оттенки на осень — эти цвета будут в топе в сентябре. И речь идет не о розовом, стиль Барби будет уже не уместен в дождливую прохладную погоду.

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Обратите внимание на следующие оттенки: благородно-винные, вишневые, металлические, золотые, изумрудные, кофейные. На пике моды окажутся — жемчужные.

Кстати, в сентябре мода на «нюдовый маникюр» будет только набирать обороты. Этот элегантный стиль сочетает в себе камуфлирующую базу, то есть незаметное покрытие ногтей. Такой маникюр создан для тех, кто предпочитает естественность.

Вечная классика — французский маникюр, который остается актуальным под любой выход. Один из самых популярных и универсальных цветов сейчас — цвет Чайной розы.

По материалам The Voice