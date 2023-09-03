Перестаньте наносить духи на одежду — угробите вещи: вот как правильно

Наносить парфюм на одежду не только неправильно. Эта привычка может безвозвратно испортить вещи.

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Не весь, но парфюм может оставлять жирные пятна на одежде, а некоторые ингредиенты в его составе — вызывать выцветание ткани. Чтобы избежать проблемы, наносите духи исключительно на кожу и не торопитесь одеваться: дождитесь пока парфюм высохнет.

Если пятно от парфюма все же осталось, и оно свежее, то справиться с ним поможет холодная вода. Застирайте следы, затем простирайте вещь. Застарелые пятна уберет смесь из глицерина и воды: смешайте ингредиенты, нанесите на пятно на один час, после чего постирайте вещь.

По материалам портала Adme.