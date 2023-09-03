Пять антивозрастных стрижек с мгновенным омоложением — работают на женщинах 45+

Омолаживающая стрижка. Фото: freepik.com

Благодаря этой прическе можно сбросить как минимум 10 лет.

Эксперты в бьюти-сфере назвали пять антивозрастных стрижек с эффектом мгновенного омолаживания. С помощью этих причесок можно сбросить как минимум лет 10, а то и 15! Результат просто волшебный — попробуйте, коллеги на работе перестанут узнавать. Омоложение + обновление стиля, простая арифметика в борьбе с мимическими морщинами. 

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Женщинам возраста 45 - 50+ подойдут следующие антивозрастные прически:

  • Стрижка пикси;
  • Стрижка боб;
  • Удлиненная бикси;
  • Стрижка гарсон ("под мальчика");
  • Выбритые виски.

Эти стрижки могут визуально изменить форму лица, сгладить мимические морщины, смягчить недостатки и подчеркнуть достоинства. 

«Если у вас тонкие и редкие волосы, необходимо выбрать омолаживающую стрижку, которая выглядит объемно, или быть готовой ежедневно делать укладку», - подметили эксперты в бьюти-сфере.

По материалам Grazia

 

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