Пять антивозрастных стрижек с мгновенным омоложением — работают на женщинах 45+

Эксперты в бьюти-сфере назвали пять антивозрастных стрижек с эффектом мгновенного омолаживания. С помощью этих причесок можно сбросить как минимум лет 10, а то и 15! Результат просто волшебный — попробуйте, коллеги на работе перестанут узнавать. Омоложение + обновление стиля, простая арифметика в борьбе с мимическими морщинами.
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Женщинам возраста 45 - 50+ подойдут следующие антивозрастные прически:
- Стрижка пикси;
- Стрижка боб;
- Удлиненная бикси;
- Стрижка гарсон ("под мальчика");
- Выбритые виски.
Эти стрижки могут визуально изменить форму лица, сгладить мимические морщины, смягчить недостатки и подчеркнуть достоинства.
«Если у вас тонкие и редкие волосы, необходимо выбрать омолаживающую стрижку, которая выглядит объемно, или быть готовой ежедневно делать укладку», - подметили эксперты в бьюти-сфере.
По материалам Grazia