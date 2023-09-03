Пять антивозрастных стрижек с мгновенным омоложением — работают на женщинах 45+

Эксперты в бьюти-сфере назвали пять антивозрастных стрижек с эффектом мгновенного омолаживания. С помощью этих причесок можно сбросить как минимум лет 10, а то и 15! Результат просто волшебный — попробуйте, коллеги на работе перестанут узнавать. Омоложение + обновление стиля, простая арифметика в борьбе с мимическими морщинами.

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