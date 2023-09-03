Идеальные стрижки для работающих женщин — красиво, ухоженно и укладка за пару минут

Эти прически идеально созданы для работающих женщин. В запарке волосы часто мешают, но с таким вариантом укладки проблема будет решена.

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Лучшие из возможных причесок для женщин, у которых нет времени на долгую укладку, это стрижки короткой и средней длины с возможностью собрать волосы в хвост.

Выглядят такие стрижки аккуратно вне зависимости от места и длительности укладки, а у обладательниц таких всегда ухоженный вид. Более простыми в уходе считаются, конечно, короткие стрижки, но не каждой подходит такой вариант. В таком случае лучше остановиться на средней длине.

По материалам портала «А теперь внимание!»