До 2000 рублей и не хуже люкса! Три лучших крема от морщин, которые правда работают

Эксперты «МаркиКачества» провели исследование и выявили три корейских крема от морщин, которые на ура справляются с возрастными изменениями и стоят в магазине не дороже 2000 рублей.

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Третью строчку занял крем It’S Skin Hyaluronic Acid Moisture Cream. За счет гиалуроновой кислоты, экстрактов гибискуса, ацеролы и черники в составе он хорошо увлажняет и питает кожу.

Вторым стал Nollam Lab Intensive Anti-wrinkle Cream. Средство богато пептидами, а они, как известно, вырабатывают коллаген, эластин и фибронектин, и заметно омолаживают кожу.

Возглавил рейтинг Elizavecca Milky Piggy EGF Elastic Retinol Cream. Крем эффективен для дряблой, сухой и морщинистой кожи, делает ее подтянутой и упругой.