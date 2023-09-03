Вспениваем и сразу на лоб: как нужно мыть волосы, чтобы не испортить кожу

Ошибки в уходе за волосами отражаются на качестве шевелюры и здоровье кожи, хотя на самом деле в правильном мытье головы нет ничего сложного.

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Первое – это вода. Она должна быть комнатной температуры и едва ощутима на коже.

Второе и главное – это способ мытья. Начинать процедуру нужно всегда со лба (так шампунь равномерно распределится и стечет на затылок) и уже со вспененным средством. Привычка же наносить шампунь сразу на голову и массировать до образования пены в корне неправильная.

Аккуратно распределите средство по увлажненным волосам, сделайте легкий массаж, сдвигая скальп волосистой части головы, и ни в коем случае не чешите кожу — это чревато раздражением и другими малоприятными последствиями.

По материалам портала «Городовой»