Какой цвет волос мгновенно омолодит: закрасит седину на 100% — превосходно работает на женщинах 50+

Эксперты в бьюти-сфере поделились секретами красоты, объяснив, какой оттенок лучше выбирать дамам в возрасте 50+. Обратите внимание на теплые тона рыжего, шоколадного, медового — они будут придавать образу гармонии и сдержанности. Если проблема с сединой, пусть и ранней, можно воспользоваться следующим методом.

В этом случае лучше использовать краску с оттенком пепельного блонда. Он не только скроет серебристые пряди, но и смягчит морщинки на лице за счет освежающего цвета.