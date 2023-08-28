Самые модные цвета маникюра осени-2023: не розовый и не фиолетовый — смотрите фото

Предстоящей осенью возвращаются в моду металлические оттенки. Эксперты рассказали о том, что на пике популярности будет зеркальное хромовое, стальное, бронзовое и золотое покрытие.
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Можно сделать маникюр с блестящим финишем. А можно приглушить сияние металла матовым топом. Это не так важно. Оба варианта будут смотреться роскошно и подойдут практически к любому образу.
Золотой маникюр. Фото: freepik.com/valuavitaly
Если вы не фанат подобных оттенков, то обратите внимание на благородный винный цвет. Он тоже вернется из небытия и будет держаться на первых строчках рейтинга до конца сезона.
Винный маникюр. Фото: freepik.com/valuavitaly
Любителей рисунков тоже есть чем порадовать. Предстоящей осенью можно смело носить на ногтях логотипы любимых брендов. Это будет выглядеть свежо и необычно.
Источник: thevoicemag.ru