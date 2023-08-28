Самые модные цвета маникюра осени-2023: не розовый и не фиолетовый — смотрите фото

Предстоящей осенью возвращаются в моду металлические оттенки. Эксперты рассказали о том, что на пике популярности будет зеркальное хромовое, стальное, бронзовое и золотое покрытие.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Можно сделать маникюр с блестящим финишем. А можно приглушить сияние металла матовым топом. Это не так важно. Оба варианта будут смотреться роскошно и подойдут практически к любому образу.