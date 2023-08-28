Такие ногти уже хотят все: назван главный тренд сентября в маникюре — игривый цвет

Оказалось, что теперь разные сферы моды завоевал стиль барбикор — когда все в розовых тонах. Это коснулось и маникюра. Ноготки в таких оттенках теперь делают поголовно женщины разных возрастов.

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«Он предполагает некоторую инфантильность. Он игривый, кричащий, несколько наивный, вызывает ассоциации с ранним подростковым периодом, когда жизнь еще была беззаботной, а мечты грандиозными: хочешь — лети в космос, хочешь — становись президентом или мамой большой семьи», — пояснила эксперт.

По ее словам, очень эффектно выглядит, когда средняя длина ногтя и яркий ненатуральный розовый оттенок лака, пишет портал «А теперь внимание!».