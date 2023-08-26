Пэрис Хилтон назвала бьюти-тренд, который «практически изобрела»

Светскую львицу Пэрис Хилтон называют иконой стиля. Но что она привнесла с этот самый стиль?

В начале 2023 года в одном из интервью она обмолвилась, что «вероятно, изобрела барбикор» (розовый кукольный стиль в одежде). А 25 августа 42-летняя звезда опубликовала в социальной сети, которую не стоит упоминать, подборку своих фотографий разных лет, чтобы претендовать на законодательницу еще одного популярного тренда.

«Я практически изобрела «смоки ай», - написала в посте Пэрис.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

И, судя по представленным фото, знаменитая блондинка действительно, если ни изобрела, то определенно развила и продвинула дымчатый макияж глаз в массы. Она сочетала его с разными стрижками и нарядами, шикарно выглядя во всех образах.