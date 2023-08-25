Какой бюджетный российский крем оказался лучше люксовых израильских — дешево, не значит плохо

Далекого не всегда раскрученный топовый бренд может гарантировать качество. Иногда даже относительно бюджетная косметика может не уступать люксовой. Эксперты «МаркиКачества» поделились результатами своего независимого исследования, оценив уходовую продукцию для лица среди брендов, которые выпускают крема с витамином С.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Среди лидеров свою нишу занял относительно бюджетный отечественный крем. Стоит он около 500 рублей. По мнению экспертов, качество этой продукции ничем не хуже, чем у люкса. И это крем Kora Phytocosmetics.

Он обошел в рейтинге израильскую продукцию данного сегмента. Так, к примеру, крем Holy Land With Vitamin C, который стоит 2600 рублей, уступил одну позицию.

В пятерку лучших кремов попал и еще один представитель отечественного сегмента уходовой косметики — крем Natura Siberica, его стоимость 500 рублей.

По материалам markakachestva.ru