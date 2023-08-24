Как отрастить густые брови за месяц: мощный стимулятор из натуральных компонентов — рецепт

Далеко не каждая женщина может похвастаться красивыми густыми бровями. Поэтому многие модницы рисуют их карандашом, а самые отчаянные записываются к мастерам по перманентному макияжу.

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Если вы тоже планируете решить проблему с помощью татуажа, то знайте: спешить не стоит. Есть один действенный рецепт, который поможет получить вам брови мечты без лишних трат и болезненных процедур.

Все просто. Для приготовления мощного стимулятора роста волос нужно смешать 10 мл камфорного масла, 30 мл касторового и 60 мл нерафинированного подсолнечного масла. Готовое средство следует перелить в стеклянную емкость и убрать на хранение в темное прохладное место.

Смесь необходимо наносить на область бровей каждый день. Время воздействия: 2 часа. Передерживать маску не стоит. Результат будет виден уже через месяц регулярного использования.

Источник: издание belnovosti.by