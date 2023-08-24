Самый модный маникюр осени-2023: актуальные цвета и рисунки — смотрите фото

Мастер ногтевого сервиса Александра Сахапова рассказала россиянкам о том, какие ноготки будут в моде предстоящей осенью.

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По словам эксперта, в сентябре станут востребованы природные цвета. Такие как зеленый, красный, бордовый, шоколадный, оранжевый, серый и глубокий синий.

Кроме того, в новом сезоне будет модным микро-френч. Это когда на конце ногтя рисуют очень тонкую полоску. Основа при этом может быть любой, даже блестящей.

Помимо этого, вернутся в моду жемчужные втирки, металлик и серый хром.