Самый модный маникюр осени-2023: актуальные цвета и рисунки — смотрите фото

Фото: freepik.com/wirestock

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Мастер ногтевого сервиса Александра Сахапова рассказала россиянкам о том, какие ноготки будут в моде предстоящей осенью.

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По словам эксперта, в сентябре станут востребованы природные цвета. Такие как зеленый, красный, бордовый, шоколадный, оранжевый, серый и глубокий синий. 

Кроме того, в новом сезоне будет модным микро-френч. Это когда на конце ногтя рисуют очень тонкую полоску. Основа при этом может быть любой, даже блестящей.

Помимо этого, вернутся в моду жемчужные втирки, металлик и серый хром. 

Фото: freepik.com/freepik, freepik.com/freepik, freepik.com/azerbaijan_stockers, freepik.com/devmaryna

А если захочется добавить рисунок, то можно смело выбирать цветы. Такой принт украсит любой маникюр и сделает его по-настоящему уникальным.

Источник: vnimanie.pro

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