«Мне просто лучше не краситься»: почему Памела Андерсон отказалась от макияжа

Икона голливудского гламура Памела Андерсон уже несколько лет не использует макияж в обычной жизни. 56-летняя звезда отказывается от косметики в пользу естественной красоты.

В новом интервью она описала это решение как «освобождающее, веселое и немного бунтарское». Также актриса поделилась эмоциональной причиной, из-за которой его приняла. Это была смерть ее визажиста Алексис Фогель.

«Она была лучшей, — рассказала Памела журналу Elle. — И с тех пор я почувствовала, что без Алексис мне просто лучше не краситься». «Я заметила, что люди вокруг наносят слишком много макияжа, а для меня привычно идти против течения и делать противоположное тому, что делают все». «Я думаю, что все мы начинаем выглядеть немного смешно, когда становимся старше. И я как бы смеюсь над собой, когда смотрю в зеркало. Я говорю: «Вау, это действительно то, что со мной происходит?» Это путешествие».

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Добавим, что Алексис Фогель умерла в апреле 2019 года.