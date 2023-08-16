Все визжат от восторга: этот маникюр всегда выглядит роскошно и дорого — стоит сделать

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Они рекомендуют присмотреться к «голому» маникюру. Речь идет про вариацию классического нюда, но он отличается своим эффектом натуральности с естественной формой ногтей или мягким квадратом.

При выполнении этого маникюра особенно важным этапом является качественная обработка кутикул. Испортить дизайн способен даже небольшой заусенец, пишет портал woman.ru.