Как выглядит трендовый маникюр осени-2023: идеально на короткие ногти — фото внутри

Любительницы короткого маникюра будут в полном восторге. Предстоящей осенью в моду войдет так называемый диагональный френч.
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Конечно, он не отменяет классического варианта, однако смотрится гораздо более свежо и интересно.
Диагональный френч. Фото: freepik.com / freepik
Диагональный френч отлично выглядит как в белом цвете, так и в цветном исполнении. Экспериментировать с оттенками можно бесконечно долго. Все зависит только от ваших предпочтений.
Источник: thesymbol.ru