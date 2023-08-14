Как выглядит трендовый маникюр осени-2023: идеально на короткие ногти — фото внутри

Фото: freepik.com/javi_indy

Такого френча вы еще не видели.

Любительницы короткого маникюра будут в полном восторге. Предстоящей осенью в моду войдет так называемый диагональный френч. 

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Конечно, он не отменяет классического варианта, однако смотрится гораздо более свежо и интересно. 

Диагональный френч. Фото: freepik.com / freepik

Диагональный френч отлично выглядит как в белом цвете, так и в цветном исполнении. Экспериментировать с оттенками можно бесконечно долго. Все зависит только от ваших предпочтений. 

Источник: thesymbol.ru

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