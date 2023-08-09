Едкий запах пота исчезнет — просто протрите обувь этим копеечным средством: найдете в аптеке

Проблема с потными ногами и едким запахом стелек в туфлях, ботинках и кроссовках — вполне решаема. У многих ноги потеют не только летом, но даже зимой. Порой снять обувь в помещении после долгого хождения для многих становится испытанием. И все из-за резкого запаха пота.

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Вывести этот горько-кислый шлейф и освежить обувь со стельками можно копеечным средством, которое продается в любой аптеке.

Берем 8 кристаллов перманганата калия (марганцовки) и растворяем это средство в 1 литре воды. Смачиваем в этой жидкости ватный диск и протираем внутреннюю поверхность обуви. Особое внимание нужно уделить швам.

Использовать также можно и перекись водорода. Это средство используют в чистом виде — также смачивают ватный диск и протирают обувь.

Повторяйте процедуру по мере необходимости. Вреда от нее не будет, а эффект вас очень порадует.

По материалам ralf.ru