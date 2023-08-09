Как отрастить густые естественные брови за один месяц — наносим маску из трех масел: рецепт

Как получить естественные густые брови в домашних условиях с помощью одной питательной маски на основе трех масел. Уже спустя месяц ваши бровки станут шире и гуще. Отрастить шикарные соболиные брови можно и без процедур по ламинированию или татуажа.
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Рецепт маски для бровей прост. Берем камфорное, касторовое и подсолнечное масло (ароматное). Смешиваем все ингредиенты в соотношении 1:3:6 и переливаем состав в стеклянную бутылочку.
Это средство наносим на брови каждый день. На то, чтобы отрастить брови желаемой густоты, понадобится всего один месяц. Маска действует на бровях около 4 часов после нанесения. Затем можно умыться простой водой с любым из уходовых средств.
По материалам cpykami.ru