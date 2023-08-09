Как отрастить густые естественные брови за один месяц — наносим маску из трех масел: рецепт

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Рецепт маски для бровей прост. Берем камфорное, касторовое и подсолнечное масло (ароматное). Смешиваем все ингредиенты в соотношении 1:3:6 и переливаем состав в стеклянную бутылочку.

Это средство наносим на брови каждый день. На то, чтобы отрастить брови желаемой густоты, понадобится всего один месяц. Маска действует на бровях около 4 часов после нанесения. Затем можно умыться простой водой с любым из уходовых средств.

По материалам cpykami.ru