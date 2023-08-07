Этот цвет маникюра превратит в старуху: зрелым женщинам лучше не рисковать

Зачастую возраст женщины выдает вовсе не лицо. Возможно, вы удивитесь, но количество прожитых лет можно легко угадать по рукам. Поэтому, если вы хотите выглядеть молодо и свежо, внимательно отнеситесь к выбору цвета ногтей.
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В зрелом возрасте необходимо избегать черного маникюра. Этот цвет мигом подчеркнет все несовершенства рук.
Черный маникюр. Фото: freepik.com / freepik
Белый и голубой лак тоже под запретом. Особенно если у вас бледная кожа. Такие ногти придадут вам болезненный вид.
Неоновых оттенков также следует избегать. Они будут выглядеть неуместно и привлекут слишком много внимания к проблемной зоне.
Золотые ноготки тоже не добавят молодости. А скорее наоборот, накинут с десяток лет. Присмотритесь к более спокойным оттенкам. Иначе можно из цветущей женщины превратиться в древнюю старуху.
Источник: marieclaire.ru