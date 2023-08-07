Этот цвет маникюра превратит в старуху: зрелым женщинам лучше не рисковать

Белый и голубой лак тоже под запретом. Особенно если у вас бледная кожа. Такие ногти придадут вам болезненный вид.

Неоновых оттенков также следует избегать. Они будут выглядеть неуместно и привлекут слишком много внимания к проблемной зоне.

Золотые ноготки тоже не добавят молодости. А скорее наоборот, накинут с десяток лет. Присмотритесь к более спокойным оттенкам. Иначе можно из цветущей женщины превратиться в древнюю старуху.

Источник: marieclaire.ru