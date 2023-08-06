С ваших рук не будут спускать взгляда: эти редкие оттенки на ногтях всегда выглядят дорого

Стилисты назвали четыре оттенка в маникюре, способные сотворить образ уверенной в себе женщины. Каждый из этих цветов всегда смотрится дорого.

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Открывает подборку темно-красный цвет маникюра. По мнению стилистов, он — воплощение роскоши и изысканности. Глубокий красный оттенок привлекает внимание и придает уверенности своей обладательнице. А от кричащих тонов с розоватым отливом лучше отказаться.

Коричневый оттенок, напоминающий цвет горького шоколада, также в топе. Такой выглядит богаче и интереснее, чем обычный черный. Главное — выбирать чистые коричневые оттенки без зеленого или желтого подтона.

Минималистичный, или как его называют в народе «маникюр без маникюра» тоже в числе «богатых» оттенков. Прозрачное или нюдовое покрытие на ногтях всегда выглядит дорого, а обладательница такого — ухоженной.

Завершает подборку мягкий синий цвет (с серым подтоном). Такой оттенок придает ногтям мягкость и шарм, пишет The Symbol.