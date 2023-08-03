Какой цвет волос мгновенно старит — избегайте его: совет для женщин 40+

Эксперты в бьюти-сфере назвали оттенки, которые визуально старят и добавляют лишние годы, заметно упрощая образ. Эта цветовая палитра, ко всему прочему, может усилить видимость морщин на лице, пигментные пятна и темные круги. Женщинам возраста 40+ лучше отказаться от этих оттенков. Своим мнением на этот счет поделилась парикмахер-колорист Каролина Акульшина.

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Так, бьюти-эксперт дала понять, что есть оттенки в цветовой палитре, которые могут состарить даже молодую ухоженную женщину после 45.

«На мой взгляд, это серый (графит) и черный», — говорит эксперт.

По материалам gorodovoy.ru