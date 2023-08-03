Мгновенно состаритесь: никогда не красьте волосы после 35 лет в эти цвета

По словам эксперта, обычно колористы обязательно обращаю внимание на доминантный цветотип. А также в 35 лет уже нужно ухаживать за волосами более тщательно и выбирать цвета, которые наполнены блеском, чтобы делать кожу визуально моложе.

«Выбирайте легкие пастельные техники тонирования с элементами рассветленных нюансов. Они точно сделают кожу лица свежей и придадут в общем приятный и здоровый вид. Слишком темные и прямолинейные цвета или тусклые оттенки могут сделать акцент на темных кругах под глазами, искусственно их усиливая или делая кожу слишком бледной и неровной», — рассказал бьюти-эксперт.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

По его словам, главное при выборе цвета — определить, каким он будет: теплым или холодным. Тут нужно знать, что такие оттенки, как шампань и бежевые, являются хамелеонами. Поэтому могут подходить как теплым, так и холодным по цветотипу женщинам, пишет портал «А теперь внимание».