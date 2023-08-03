Состарят на десяток лет: эти оттенки волос противопоказаны зрелым женщинам

Колористы уже много раз предупреждали, что черный цвет волос прибавляет возраст. Однако есть и другие оттенки, которые могут превратить цветущую женщину в увядающую старуху.

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Осторожность следует соблюдать с красным и медным цветом. А иногда накинуть с десяток лет может даже блонд. Речь идет о пепельных вариантах.

Стилист по волосам Олеся Пауль рекомендует при выборе краски ориентироваться на свой типаж. Если у вас теплый цветотип, то пепельный блонд противопоказан.

А если у вас нейтральный типаж, то выбор существенно шире. В этом случае нужно смотреть на образ в целом. Чтобы понять, как повлияет на внешность цвет волос.

Источник: gorodovoy.ru.