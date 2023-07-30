На лице не будет ни морщинки — вот как на самом деле нужно наносить тональный крем

Фото: Global Look Press

Правильно нанесенный тон скроет любые несовершенства.

Допуская ошибки при нанесении тонального крема, вы рискуете подчеркнуть недостатки кожи. Чтобы этого не произошло, визажист Ангелина Рыбина раскрыла, как на самом деле нужно наносить тон.

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Первое и основное — это само средство. Тон должен быть подобран по цвету и типу кожи, и обязательно с учетом возрастных особенностей (зрелым женщинам рекомендуются легкие флюиды и жидкие текстуры).

Второе и не менее важное — это способ нанесения. Лучшим вариантом считается спонж.

«Его нужно хорошо намочить, отжать, чтобы был влажным. Затем обмакните спонж в тон и наносите его от центра лица к краям, распределяйте прихлопывающими движениями», — передает слова Рыбиной портал «Городовой».

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