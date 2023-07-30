На лице не будет ни морщинки — вот как на самом деле нужно наносить тональный крем

Допуская ошибки при нанесении тонального крема, вы рискуете подчеркнуть недостатки кожи. Чтобы этого не произошло, визажист Ангелина Рыбина раскрыла, как на самом деле нужно наносить тон.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Первое и основное — это само средство. Тон должен быть подобран по цвету и типу кожи, и обязательно с учетом возрастных особенностей (зрелым женщинам рекомендуются легкие флюиды и жидкие текстуры).

Второе и не менее важное — это способ нанесения. Лучшим вариантом считается спонж.