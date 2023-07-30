Перестанете пахнуть потом даже в 25° жару — кожа подмышек сухая: свежесть до 12 часов

Запах пота можно устранить даже в 25° жару, если эта проблема не является сугубо медицинской. В этом случае лучше всего обратиться к специалистам. Однако летом справиться с повышенным потоотделением можно с помощью проверенных бьюти-лайфхаков. Сохранить свежесть и сухость подмышек можно до 12, а то и до 18 часов после утреннего душа. Никакой липкости весь день — на работе и в транспорте. Запах пота больше не помеха.

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Хитом в Интернете с приходом лета стали специальные гигиенические вкладыши для одежды, так называемые прокладки для подмышек. Они отлично впитывают лишнюю влагу, которая выделяется в жару. Благодаря этому ваша одежда не успевает пропахнуть потом. Вкладыши от пота бывают одноразовыми и многоразовыми, различие в том, что их можно стирать и использовать снова.

Большую роль играет и то, как подобрана одежда. В жару нужно носить вещи из легких и дышащих материалов. Идеально подойдет хлопковая одежда. Также не стоит пренебрегать правилами гигиены, утренний и вечерний душ поможет смыть липкий пот.

По материалам lifehacker.ru

Сайт Teleprogramma.pro советует обратиться за консультацией к врачу, если аномальное потоотделение доставляет дискомфорт. Лучше проконсультироваться со специалистом, вместо того, чтобы заниматься самолечением!