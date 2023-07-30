Пятки будут нежными, как у младенца: поможет копеечный уход — результат за 30 минут

Как избавиться от огрубевшей кожи на пятках, мозолей и трещин — уход не обязательно должен быть салонным. Проводить процедуры можно и на дому, самим — результат будет не хуже, а какая экономия. Все дело в бюджетном средстве.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Для того, чтобы приготовить раствор для ухода за пятками понадобятся аптечные ингредиенты. Наливаем в таз 4 литра теплой воды и добавляем 4 ст.л. перекиси водорода, туда же вливаем 16 капель нашатырного спирта. Опускаем чистые ноги в приготовленную ванночку и ждет 15-30 минут.

Затем с помощью пемзы аккуратно трем все проблемные места (брусок нужно смазать жидким мылом). Огрубевшая кожа сойдет сама. Ополаскиваем стопы и промокаем ноги полотенцем. Следом наносим на пятки питательный крем с мочевиной. Кожа стоп станет гладкая и нежная как у младенца.

По материалам cpykami.ru