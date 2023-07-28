«У меня была красивая грудь»: Кайли Дженнер сделала пластику в 19 лет и пожалела об этом

27 июля вышла финальная серия третьего сезона шоу The Kardashians, в которой 25-летняя модель и владелица собственного косметического бренда Кайли Дженнер призналась, что увеличила себе грудь еще в 19 лет — за год до рождения дочери.

«Ты знаешь, я сделала себе грудь до Сторми, — рассказала звезда реалити-шоу своей подруге. — Я не думала, что у меня будет ребенок в 20 лет. В течение шести месяцев после того, как у меня появилась Сторми, они все еще заживали».

Модель призналась, что сегодня сожалеет о ранней пластике.

«У меня была красивая грудь, натуральные титьки, — сказала Кайли. — Просто великолепный, идеальный размер, идеальное все. И я бы хотела никогда не менять их. Я бы порекомендовала всем, кто думает об этом, подождать до рождения детей».

25-летняя Дженнер призналась, что как мать она была бы убита горем, если бы ее дочь Сторми захотела перекроить себя в 19 лет. Модель говорит, что хочет быть хорошим примером для своих детей, но при этом она будет против, если они захотят сделать пластику.

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Напомним, в 2018 году Кайли родила дочь Сторми, а в 2022-м у нее появился сын Эйр. Оба ребенка от рэпера Трэвиса Скотта и носят «воздушные» имена.