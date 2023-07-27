Такой маникюр кричит о тихой роскоши: названы главные тренды лета-2023 в дизайне ногтей

По словам мастера, тренд 2023 года абсолютно во всем — это естественность и натуральность. Поэтому многие девушки продолжают делать нежное и подходящее ко всему однотонное покрытие. Также актуальна остается минимальная длина с прозрачной базой.

Также классикой стал френч, который также подходит к любому образу. А летом можно использовать не белый, а цветной лак. Особенно эффектно смотрится ярко-оранжевый или зеленый френч.