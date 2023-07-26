Без непотребной желтизны: не смейте делать это с окрашенными волосами — частые ошибки, губительные для локонов

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Во-первых, если мыть голову слишком горячей водой, то цвет краски вымывается быстрее. Это также происходит, если пользоваться шампунями не для окрашенных волос. Еще просто «убивает» пигмент очень частое использование фена.

Важно знать, что портит цвет посещение бассейнов. Хлорка не лучшим образом влияет на локоны и смывает изначальный цвет.

Поэтому эксперты озвучили простые правила для блондинок: мыться в ванной и плавать в бассейне нужно только в специальной шапочке. Инструменты для укладки не разогревать выше 160 градусов, пишет портал lisa.