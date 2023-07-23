Смешиваем с кукурузным крахмалом и ставим в темное место: натуральное копеечное средство от запаха пота из подмышек — будете благоухать

Молодая девушка показывает подмышки. Фото: Global Look Press

Как приготовить средство борьбы с запахом пота на основе эфирного масла лаванды.

Как сделать так, чтобы и без дезодоранта в жару пахнуть приятно? Поможет эфирное масло лаванды.

Десять капель лавандового масла нужно смешать с двумя чайными ложками пищевой соды и тремя чайными ложками кукурузного крахмала. Смесь отправить на несколько дней в темное место, а затем можно ею пользоваться - смазывать подмышки. Копеечное натуральное средство избавит от запаха пота без дезодоранта.

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Антибактериальные свойства лаванды и ее чудесный аромат - это отличный микс для борьбы с неприятным запахом пота от тела.

По материалам medaboutme.ru

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