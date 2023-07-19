Натуральное средство против запаха пота из-под мышек: приложили на двадцать минут и никакого дезодоранта не надо

Чтобы справиться с запахом пота из-под мышек, не всегда нужен дезодорант или антиперсперант. Есть натуральные средства, которые справляются с нейтрализацией неприятного аромата от тела не хуже тех, что готовят промышленным способом.

Как выясняется, в борьбе с запахом пота вполне эффективна обычная картошка. Картофельный крахмал обладает свойством поглощения неприятных запахов.

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