Самый модный цвет маникюра на лето 2023 — не фиалковый и не алый: смотрим на фото внутри

Маникюр. Фото: freepik.com

Тренды обновляются каждый сезон.

Эксперты в бьюти-сфере не перестают делиться свежими актуальными трендами в маникюре. Так, модницам советуют обратить внимание на оттенок, который стал последним писком. И это не фиалковый, не зеленый, не алый и не розовый цвет. Хотя определенно точно в фаворитах будет яркие сочные краски.

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Модный маникюр на лето. Фото: freepik.com/wirestock

В трендах все оттенки желтого, к тому же, мастера по маникюру советуют отказаться от сложного дизайна. В моде однотонность, простота и лаконичность. 

По материалам graziamagazine.ru

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