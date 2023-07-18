Самый модный цвет маникюра на лето 2023 — не фиалковый и не алый: смотрим на фото внутри

Эксперты в бьюти-сфере не перестают делиться свежими актуальными трендами в маникюре. Так, модницам советуют обратить внимание на оттенок, который стал последним писком. И это не фиалковый, не зеленый, не алый и не розовый цвет. Хотя определенно точно в фаворитах будет яркие сочные краски.

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